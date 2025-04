Mort du pape François : le cardinal irlandais Kevin Farrell fera office de pape « par intérim »

Ce cardinal âgé de 77 ans s’occupera des affaires courantes, en attendant l’élection d’un nouveau pape. Un conclave devrait être organisé dans un peu plus de deux semaines.



Les cloches des églises de Rome ont retenti après l’annonce de la mort du pape, lue par le cardinal Kevin Farrell, le « camerlingue » du Vatican, depuis la chapelle de la Domus Santa Marta où vivait le souverain pontife. « À 7h35 ce matin, l’évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église », a souligné le cardinal Kevin Farrell dans sa déclaration en ajoutant : « Il nous a appris à vivre les valeurs de l’Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier pour les plus pauvres et les plus marginalisés. »



Âgé de 77 ans, c’est lui, le cardinal Kevin Farrell qui fera office de pape « par intérim » chargé de gérer l’Église jusqu’à l’élection du nouveau souverain pontife, avec des pouvoirs nettement réduits et surtout administratifs.