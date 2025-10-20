Mort tragique du footballeur sénégalais Cheikh Touré au Ghana : le PAC Academy FC dément tout lien dans l’affaire

La disparition tragique du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré, présumé victime d'un réseau de trafic de joueurs au Ghana, continue de provoquer une vive émotion. Face aux accusations circulant sur les réseaux sociaux, le club PAC Academy FC, basé à Accra, a décidé de réagir officiellement.
Dans un communiqué publié sur ses plateformes officielles, l'académie affirme que « les jeunes concernés n'ont jamais été en contact avec PAC Academy, n'ont pris part à aucun essai, entraînement ni activité de recrutement organisée par le club ». Elle qualifie les accusations portées contre elle d'« entièrement fausses ».
