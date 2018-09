Moussa Taye: «Khalifa Sall n’a jamais rendu sa voiture de fonction »

Khalifa Sall n’a jamais rendu son véhicule de fonction. C'est la précision qu’a tenue à apporter Moussa Taye qui dément ains, l'article paru dans l'As et repris par la presse en ligne. En effet, selon le Conseiller politique du désormais ancien maire de Dakar, la Berline citée dans l’article est garée «au parking de l’hôtel de ville de Dakar». A en croire M. Taye, «Khalifa Ababacar Sall ne peut pas exécuter un décret qui, en plus d’être frappé d’une illégalité manifeste, ne lui a pas été notifié à ce jour». Avant de preciser que : «Khalifa Ababacar Sall dispose d’une équipe officielle de communication seule habilitée à communiquer en son nom et par laquelle il s’adresse au peuple sénégalais».