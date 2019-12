Moustapha Cissé Lô après sa rencontre avec Wade: "On doit marcher sur les pas du président Sall"

Les membres de l’Apr (Alliance pour la République) doivent marcher sur les pas du président Macky Sall suite au lancement de son appel à la paix et à la cohésion sociale. C’est ce qu’a déclaré le député de la mouvance présidentielle, Moustapha Cissé Lô, après sa visite mercredi, au président Abdoulaye Wade.



« Je pense qu’il y a une décrispation du climat social, du climat politique. Aujourd’hui, je vois très mal que après la rencontre Macky Sall-président Abdoulaye Wade, que les leaders des partis puissent aussi continuer à faire la sourde oreille du lancement de l’appel à la paix, de la cohésion pour travailler pour le Sénégal », a-t-il déclaré suite à la sortie de son tête-à-tête avec l’ancien président Abdoulaye Wade.



Selon Moustapha Cissé Lô : « En tant que membres de l’Apr, qui avons quitté le parti démocratique sénégalais (Pds), nous devons œuvrer à côté du président de la République pour marcher sur ses pas ».



À l’en croire, les deux présidents « Wade et Macky Sall » se parlent et échangent sur les questions d’intérêt national. Donc, pour le vice-président de l’Assemblée nationale , « y a pas de raison que quelqu’un comme moi qui avais toujours essayé de remuer le fil du dialogue, de ne pas continuer à jouer mon rôle. Je n’ai pas de problème avec Wade », a-t-il précisé.



À rappeler que le président Macky Sall et Me Abdoulaye Wade se sont serrés la main lors de l'inauguration de la Grande Mosquée Masalikul Jinaan de Dakar, le 27 septembre dernier. L'ancien Président s'est ensuite rendu au Palais de la République le 12 octobre dernier.