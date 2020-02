Moustapha Diakhaté invite le Président Macky Sall à recevoir les parents des étudiants bloqués à Wuhan

Le leader de Manko Taxawu Sunu Apr s'exprime enfin sur la polémique des étudiants sénégalais bloqués dans l'épicentre de l'épidémie du Coronavirus et que le Président Macky Sall prétexte un manque de moyens logistiques pour expliquer leur non-rapatriement. Sur sa page Facebook, Moustapha Diakhaté a invité le chef de l'Etat Macky Sall à recevoir les parents de ces jeunes sénégalais pour les rassurer et surtout les faire comprendre que l'Etat est en train de trouver des voies et moyens de les ramener au pays.



"En soutien aux compatriotes de Wuhan. La peine des compatriotes retenus à Wuhan est la mienne. Je partage la douleur des compatriotes retenus à Wuhan ainsi que celle de leurs parents et de tout le peuple sénégalais. J’invite le Président de la République à recevoir les parents pour apaiser leurs légitimes inquiétudes, leur transmettre la solidarité de la communauté nationale et de ne ménager aucun effort pour rendre possible le souhaité retour des enfants au Sénégal", a écrit l'ancien chef de cabinet du président de la République, par ailleurs récemment exclu de l'Alliance pour la République (APR) .











Pour rappel, le chef de l'Etat a annoncé lundi, lors de la cérémonie de levée des couleurs nationales, que le Sénégal ne disposait pas de la logistique nécessaire pour envisager le rapatriement des 12 étudiants bloqués à Wuhan, cette province chinoise épicentre du Coronavirus.