Mouvement d’humeur au Consulat du Sénégal au Milan : Amadou Bâ rappelle le Consul et son personnel au pays

Alors qu’on n’a pas encore fini de parler du scandale des 850 millions de F Cfa, un prêt que le Consul du Sénégal au Milan Rokhaya Ba Touré, avait contracté au nom de l’Etat du Sénégal, la représentation diplomatique s’illustre une nouvelle fois et pas de la plus belle des manières. Entre la diplomate et son personnel du service ce n'est plus le grand amour. Mme Touré a décidé de licencier deux agents qui « ont osé braver » son autorité.



Elle a pris cette décision suite à une protestation des travailleurs. Ces derniers avaient croisé les bras, le temps d’une journée, pour dénoncer la chaleur dans leurs locaux qui, à les en croire, est insoutenable, rapporte le journal "Les Echos" dans son édition de ce jeudi 02 juillet.



Pour régler définitivement le problème, le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba, a ordonné à tout le personnel de rentrer au pays. Le journal indique que cette décision inclut le Consul général, Mme Touré. Mais pour des raisons protocolaires, celle-ci ne pourra pas renter au Sénégal dans l’immédiat. Des procédures doivent être suivies avec l’Etat italien avant qu’elle ne puisse rentrer au bercail définitivement.