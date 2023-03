N’Golo Kanté menacé avec un pistolet par son entourage

Il est petit, il est gentil, mais il a un entourage nocif.



La vie de N’Golo Kanté (31 ans) est malgré lui liée à une affaire bien sombre depuis 2017, comme l’explique France Football dans son édition disponible ce samedi. Arrivé à Chelsea à l’été 2016, l’international français est alors représenté par Abdelkarim Douis, Idriss Gharout et Rachid Saadna. Parmi eux, seul le premier obtient de l’argent de cette transaction. Le frère du troisième nommé, apprenant le montant de la somme qui lui est passée sous le nez, décide d’intervenir en menaçant Kanté, un pistolet sur le genou dans une voiture à Paris, avec ces mots : « Ton agent, ou tu le quittes, ou on le descend. » Le milieu de terrain ne parviendra semble-t-il jamais à se défaire de cette péripétie.



Onze agents entre 2013 et 2015



Si France Football dépeint un garçon avec lequel peu de gens ont de liens très forts lorsqu’il est à Suresnes, le mensuel lui attribue paradoxalement la bagatelle de onze agents entre 2013 et 2015, quand il commence à se faire connaître à Caen, parmi lesquels une bonne poignée de « vautours » voulant bénéficier de son succès promis. Le magazine raconte que cette histoire expliquerait le fait qu’il n’ait jamais réellement considéré une arrivée au PSG, lui, le seul le champion du monde qui n’a pas dévoilé le trophée à son quartier d’origine. Un ancien éducateur voit même un lien entre l’impact psychologique provoqué par cet événement et la condition physique actuelle du joueur qui vient tout juste de revenir à l’entraînement à la suite d’une longue absence qui l’a notamment privé de la dernière Coupe du monde au Qatar.