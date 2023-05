NBA: les Lakers frappent fort d'entrée chez les Warriors

Les Lakers, portés par Anthony Davis impérial à l'intérieur et une défense longtemps acharnée sur Stephen Curry, ont arraché à Golden State (117-112) la première manche de leur demi-finale de conférence, les Knicks égalisant à un partout contre Miami, mardi en play-offs NBA.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'affiche entre le champion sortant et celui de 2020 a tenu ses promesses au Chase Center, où le basket proposé a été de haut niveau. Avec au bout du suspense, une performance un peu plus complète de la part de L.A.



La fraîcheur était peut-être aussi du côté des pourpre et or, qui ont pu bénéficier de deux jours de repos supplémentaires par rapport aux Warriors, qualifiés au 7e match dimanche en s'imposant à Sacramento. Mais force est de constater qu'ils étaient armés pour reprendre à San Francisco l'avantage du parquet.



Il s'en est tout de même fallu de peu pour que Golden State ne réussisse un formidable comeback lors des cinq dernières minutes, pourtant abordées avec 14 unités de retard, qui constituait aussi l'avance la plus large des Lakers, réussissant alors le coup parfait dans le sillage de Davis, aussi imposant que chirurgical (30 pts, 11/17 aux tirs, 23 rbds, 5 interceptions, 4 contres).



"Nous connaissons cette équipe - ce sont les champions en titre. Aucune avance ne met à l'abri contre eux, ils peuvent s'enflammer à tout moment", a reconnu "AD" après-coup.



Raquette pourpre et or



Car Curry, surveillé comme le lait sur feu, 48 heures après ses 50 points passés aux Kings, par le dévoué James Vanderbilt, qui a défendu sur lui comme un mort de faim, a su s'en dépêtrer dans l'ultime période pour inscrire 14 de ses 27 points (10/24).



Après en avoir offert une à Klay Thompson (25 pts), sa banderille primée à 1 min 38 secondes du buzzer a été synonyme d'égalité (112-112), bouclant une séquence à 14-0.



Mais le meneur est ensuite tombé sur l'infranchissable Davis au contre et D'Angelo Russell puis Dennis Schroder, 19 points tous les deux, ont assuré le succès des Lakers, quand Jordan Poole (21 pts) ratait un shoot lointain quelque peu précipité sur une ultime possession.



LeBron James n'a pas été en reste (22 pts, 11 rbds), s'employant aussi à protéger son panier, avec trois contres, qui ont fait dix au total pour son équipe, dominatrice dans la raquette, même si Kevon Looney s'est battu comme un beau diable pour la contester (23 rbds, 10 pts).



Autres chiffres parlants, les Lakers ont marqué le double de points dans la raquette (54 contre 28) et obtenu infiniment plus de lancers francs (29 pour 25 inscrits contre 6 pour 5 marqués aux Warriors). De quoi faire pencher la balance...



Brunson porte NY



"L'état d'esprit qui nous anime nous persuade que nous pouvons les battre. Nous avons su obtenir ce résultat, mais nous n'avons encore rien fait dans cette série", a prévenu Davis.



A l'Est, Jalen Brunson, auteur de 30 points, a permis aux Knicks de péniblement battre le Heat (111-105), pourtant privé de Jimmy Butler, finalement pas rétabli 48 heures après son entorse à la cheville droite récoltée en fin du match N.1.



Le Madison Square Garden, chaud bouillant comme d'habitude, a dû attendre les trois dernières minutes pour respirer un peu, quand le meneur (10/19 aux tirs) a mis les siens définitivement devant au score avec son sixième panier primé de la soirée, suivi d'un flotteur (101-96).



Il a été ensuite relayé par Josh Hart, auteur de sept points dans les 98 dernières secondes et proche du triple-double (14 pts, 11 rbds, 9 passes), Julius Randle étant également prépondérant (25 pts, 12 rbds).



Malgré tous ces efforts combinés rien ne fut aisé pour New York, car Miami est dur au mal, à l'image de Gabe Vincent (21 pts) qui a enchaîné huit points juste après avoir encaissé un coup de coude à la mâchoire dans le dernier quart-temps.



Les Floridiens, toujours aussi coriaces défensivement, se sont aussi appuyés sur des seconds couteaux bien affûtés qui ont pris leurs responsabilités en attaque, parmi lesquels Caleb Martin (22 pts), quand les cadres Bam Adebayo (15 pts) et Kyle Lowry (6 pts) se montraient trop discrets.