Navétanes : « les matchs ne seront plus autorisés en dehors de la période de l’hivernage », (ministre)

Invité ce jeudi à l’émission Salon d’Honneur, Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a déclaré que des mesures ont été prises pour l’encadrement de la saison des Navétanes.

A l’en croire, les matchs ne seront plus autorisés en dehors de la période de l’hivernage. Donc pendant les trois mois de vacances. En plus, a-t-elle indiqué, les Associations Sportives et Culturelles (ASC) joueront désormais un rôle essentiel dans la promotion du civisme et de la citoyenneté.



Cette décision selon la tutelle, a été prise en concertation avec les acteurs des Navétanes, notamment l’ONCAV et d’autres parties prenantes. Et que l’une sera appliquée dès le mois d’avril prochain.

Par ailleurs, Khady Diène Gaye a précisé que ces deux mesures, parmi d’autres à venir, entrent en vigueur immédiatement.