Nébuleuse de 78 millions USD : Afreximbank dans la tourmente.

L’affaire des prêts d’Afreximbank portant sur une valeur de 78 millions USD en faveur de promoteurs privés, prend une nouvelle tournure. Confidentiel Afrique révélait que ces prêts consentis par Afreximbank à des promoteurs privés guinéens dont le géant GUICOPRES créé et piloté par le golden boy du BTP en Guinée Kerfalla Peterson Camara et la société Complexe Industriel et polygraphique Patrice Lumumba, propriété de Juliette claire Camara, sont au cœur d’un dilemme chez Afreximbank Caire.



Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, Afreximbank a mobilisé deux ligne de prêts distinctes passées dans une filiale guinéenne d’une hoding bancaire offshore pour deux entités différentes en 2 monnaies différentes (Euro et USD).



Au total, Afreximbank a mis dans les livres de cette banque établie à Conakry, un montant de prêt évalué à Euro 66 millions ou USD 78 millions. Selon Confidentiel Afrique l’affaire agace autant le haut établissement de la banque panafricaine Afreximbank basée au Caire (République d’Egypte).



Des indiscrétions affirment à Confidentiel Afrique, que certains cadres de l’administration suspectent une spoliation de l’Etat guinéen pour avoir donné l’Imprimerie Patrice Lumumba en bail. Malgré la présence dans le Conseil d’Administration de l’Ancien Directeur du Trésor, la Direction générale du Patrimoine Bâti de l’Etat ne désespère pas de rendre à la nation son bien.