Négociations avec le FMI : la dette du Sénégal réévaluée à 132 % du PIB

Le Sénégal engage cette semaine des discussions cruciales avec le Fonds Monétaire International(FMI) dans un contexte de pression budgétaire accrue. Ces négociations visent à conclure dans les meilleurs délais un nouvel accord financier, un an après la suspension du programme de financement précédent de 1,8 milliard de dollars.



L'urgence de ces pourparlers s'explique par la révélation récente de l'administration Faye concernant la dissimulation de 7 milliards de dollars d'emprunts par le gouvernement précédent, un camouflet qui a provoqué une dégradation supplémentaire de la notation souveraine du pays par les agences S&P et Moody's.



La situation s'est encore tendue la semaine dernière avec la publication par le FMI de son propre calcul de l'endettement sénégalais, estimé à 132% du Produit Intérieur Brut (PIB), selon Bloomberg.



Ce chiffre entre en contradiction avec l'estimation gouvernementale qui situait la dette à 119% du PIB. Cet écart significatif de 13 points de pourcentage a immédiatement provoqué un mouvement de défiance des marchés.