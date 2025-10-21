Négociations avec le FMI : la dette du Sénégal réévaluée à 130 % du PIB

Le Sénégal s'active pour conclure dans les plus brefs délais un nouvel accord avec le Fonds monétaire international (FMI). Des discussions sont actuellement en cours à Dakar avec une délégation du prêteur multilatéral.



Cette accélération des pourparlers intervient dans un contexte où le FMI a évalué la dette sénégalaise à un niveau préoccupant de 130 % du Produit intérieur brut (PIB), selon Bloomberg, une agence de presse américaine du groupe Bloomberg LP, spécialisée dans l'économie et la finance.



La semaine dernière, en marge des assemblées annuelles de l'institution à Washington, une équipe sénégalaise dirigée par le ministre des Finances, Cheikh Diba, a rencontré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.



Selon un communiqué du ministère des Finances publié dimanche soir, les deux parties ont affiché un « engagement commun à avancer rapidement » vers la finalisation d'un nouveau programme financier.