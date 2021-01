Ngadiaga: un gendarme tombe dans le bassin aménagé pour éteindre le puits de gaz et meurt

Un drame s’est encore produit sur le site de Ngadiaga après l’explosion d’un puits de gaz il y a quelques semaines, faisant un mort. Une autre victime a été enregistrée sur le site mardi. Il s'agit d'un gendarme chargée de veiller sur la sécurité de la plateforme du site. Il est tombé dans le bassin de rétention aménagé pour les besoins de l’extinction du feu, est finalement décédé. Le drame est survenu mardi dans la nuit.



Selon les informations véhiculées par la presse de ce mercredi, la victime prenait tranquillement son dîner au bord du bassin avant de chuter dans les eaux d’une profondeur de près de quatre mètres.



Le corps sans vie a été finalement retrouvé par les sapeurs-pompiers et transporté à la morgue de l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.



Pour rappel, c’est la deuxième victime enregistrée sur le site. Un ingénieur américain du nom de Henry Gunning a aussi perdu la vie lorsque le puits de gaz a pris feu il y a plus d’un mois. Il a succombé à ses blessures.



A noter que les experts s’activent toujours pour trouver un moyen de contenir et éteindre le feu.