Niger: le Conseil de sécurité de l'ONU s'est inquiété de la situation sécuritaire dans le pays

La délégation du conseil de sécurité a eu plusieurs entretiens et a effectué des visites de terrains à son arrivée au Niger. À la sortie de son entretien avec le président Mohamed Bazoum, le chef de la mission Martin Kimani, représentant permanent du Kenya à l'ONU a déclaré : « Nous devons nous lever et soutenir le Niger, nous devons soutenir le G5 Sahel parce que le combat que mènent les populations du Niger n’est pas uniquement un combat pour eux-mêmes, mais aussi un combat pour l’Afrique et pour la communauté internationale. »



La mission du conseil de sécurité a été reçue en audience à la présidence de la république. Au cours de cet entretien avec le président de la république SEM Mohamed Bazoum la mission onusienne a abordé plusieurs questions d'intérêt commun.



Les soldats nigériens morts au combat salués par la mission onusienne

Comment contribuer à endiguer la violence intercommunautaire dans le Sahel. Le diplomate Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France aux Nations unies : « Le Niger comme le Mali bien sûr, peut compter sur la France, et le Niger doit et peut compter sur les Nations unies pour tous les défis auxquels il est confronté. »



Pour le ministre d’État nigérien aux affaires étrangères, Hassoumi Massoudou, cette mission est une opportunité pour son pays : « Le Niger constitue un exemple positif, qu’il conviendra de soutenir pour que ce modèle-là puisse prospérer en Afrique. Ça a été très utile pour notre pays, pour le regard positif que le monde porte sur notre pays, et sur nos efforts. »



Les membres du conseil de sécurité ont également salué le sacrifice des soldats nigériens tombés sur le champ d’honneur.