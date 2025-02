Nigeria : 14 morts dans un nouvel accident de la route

Au moins 14 personnes ont été tuées ce samedi dans une collision frontale entre un bus et un camion-citerne dans le centre du Nigeria, a indiqué ce dimanche à l'AFP un responsable de la sécurité routière.



Le bus a percuté le camion-citerne en tentant de doubler un autre bus à la sortie du village de Kusobogi, a déclaré à l'AFP Kumar Tsukwan, responsable du Corps fédéral de la sécurité routière (FRSC) dans l'Etat du Niger. "Quatorze personnes sont mortes dans la collision frontale, tandis que six autres ont été blessées et transportées à l'hôpital pour des soins médicaux", a expliqué Kumar Tsukwan.



Il a imputé la responsabilité de l'accident à l'excès de vitesse et au dépassement injustifié du chauffeur du bus. Le bus se dirigeait vers la ville de Kaduna, dans le nord du pays, depuis Lagos, la capitale économique du Nigeria, a précisé Kumar Tsukwan. Les accidents de la route sont fréquents sur les routes mal entretenues du Nigeria, qui a enregistré l'an dernier 5421 morts dans 9570 accidents, selon les données du FRSC.



Mi-février, 23 personnes ont trouvé la mort lorsqu'un camion chargé de marchandises et de passagers s'est renversé dans la ville de Kano, dans le nord du pays.