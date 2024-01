Nigéria : Dangote Refinery reçoit sa première cargaison de brut à raffiner

Initialement prévu pour fin juillet, début août 2023, la raffinerie Aliko Dangote fait savoir qu'elle commencerait le raffinage du pétrole par 350 000 barils par jour et qu'elle espère atteindre sa pleine production (650 000 barils par jour) dans le courant de l'année 2024. Lancé en 2013, ce projet industriel de 20 milliards de dollars US est la plus grande raffinerie à train unique du monde, et devrait, à plein régime, avoir la plus grande capacité de raffinage de brut sur le continent africain.



Une sixième cargaison de brut a été livrée lundi 08 janvier dernier à la raffinerie de pétrole de Dangote, (Dangote Petroleum Refinery), en cours de construction dans la zone franche de Lekki, banlieue de la capitale commerciale Lagos au Nigeria. Selon le porte-parole de Aliko Dangote, dans un communiqué cité par Reuters, l’usine a reçu 1 million de barils de pétrole provenant du champ d’Agbami, dans le delta du Niger, déchargés par bateau, ce qui porte à un total 6 millions de barils la quantité de brut livrée depuis l’arrivée de la première cargaison en décembre 2023.



Cet approvisionnement en brut desserre une contrainte pour cette raffinerie qui pourrait dès cette semaine commencer ses essais. Les tests porteraient sur les différentes unités pour produire du diesel, du carburant pour avions et voitures, ainsi que du gaz de pétrole liquéfié et sur la nécessité de s’assurer qu’ils réagissent bien aux contrôles. Les experts consultés par Reuters disent qu’il faut parfois des mois pour que les raffineries passent des essais à la production de carburants de haute qualité à pleine capacité. Ce qui permettrait à l’usine d’une capacité de 650 000 barils par jour (bpj) de reprendre vie après des années de retard dans la construction.



Démarrer l’unité de distillation du brut

Au préalable, il faut démarrer l’unité de distillation du brut, élément majeur de la raffinerie. Ce processus commencera “très probablement” cette semaine. “Par la suite, nous achèterons continuellement du brut et commencerons à mettre en service les autres départements”, souffle un cadre de la raffinerie à Reuters. La prochaine grande étape est de mettre les produits sur le marché nigérian qui compte environ 220 millions d’habitants. La raffinerie, financée à hauteur de 20 milliards de dollars par l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, fait déjà savoir qu’elle commencerait par raffiner 350 000 bpj et qu’elle espérait atteindre sa pleine production dans le courant de l’année 2024.



Le Nigeria importe actuellement la majeure partie de son carburant, les pénuries d’essence sont fréquentes, même si le pays est l’un des plus grands producteurs de pétrole brut d’Afrique. Selon l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, il a produit en moyenne 1,42 million de barils par jour en mai. Cependant, le pays doit importer la majeure partie de son carburant car il ne dispose que de très peu de raffineries en état de marche.



Paradoxe nigerian

Le paradoxe du premier producteur et exportateur de pétrole africain sans carburants,

commentent des confrères. Le pays exporte en effet la totalité de son pétrole sous forme brut et importe la quasi-totalité de ses besoins en carburants d’Europe. Le raffinage du pétrole à Dangote Petroleum Refinery, initialement prévu pour “fin juillet, début août”, doit permettre au Nigeria d’en finir avec les fréquentes pénuries de carburant et d’augmenter la qualité du carburant. Mais aussi, d’exporter du carburant vers ses voisins d’Afrique de l’Ouest. Lancé en 2013, ce projet industriel est “la plus grande raffinerie à train unique du monde”, selon le groupe Dangote, et devrait, à plein régime, avoir la plus grande capacité de raffinage de brut sur le continent africain.