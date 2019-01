Nigeria : Le Président de la cour suprême inculpé pour avoir « oublié » de déclarer ses avoirs bancaires

Le plus haut magistrat du Nigeria Walter Onnoghen, se retrouve lui-même pris au filet de la justice pour avoir omis de déclarer ses biens , conformément à la loi nigériane.

Walter Onnoghen, Président de la cour suprême nigériane (CJN) a été inculpé samedi pour non déclaration de ses avoirs, avons nous appris.M. Onnoghen a attribué son manquement à l’oubli .Dès lundi, il pourrait probablement comparaître devant trois juges du tribunal chargé du code de conduite (CCT) pour s’expliquer. .D’après le porte-parole du tribunal du code de conduite, Ibraheem Al-Hassan, le Président de la cour suprême serait propriétaire de divers comptes bancaires en dollars et livres sterling.Compte tenu des circonstances, le gouvernement fédéral lui a demandé de quitter ses fonctionsCes poursuites font suite à la plainte d’un groupe de la société civile dénommé ARDI (Anti-corruption and Research-Based Data Initiative) devant le Tribunal du code de déontologie qui l’accusait d’avoir effectué des transactions illégales à partir ces comptes bancaires.Le Président Buhari , qui tends vers la fin de son mandat , avait promis de faire de la lutte contre la corruption , l’une de ces priorités.