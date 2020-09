Nigeria: l’État d’Edo bascule dans l’opposition sans violence

Après une campagne électorale très mouvementée, le changement de camp du gouverneur Godwin Obaseki laissait craindre le pire dans l’État d’Edo.



Mais l’élection de ce week-end a finalement été « un succès » selon la Commission électorale nigériane. Le président Muhammadu Buhari a lui-même salué la réélection du gouverneur passé à l’opposition et souligné son engagement personnel pour « des élections libres et justes ».



Mais les observateurs de la vie politique nigériane estiment qu’une intervention remarquée du département d’État Américain n’est peut-être pas étrangère au bon déroulement de ce scrutin. Il y a une semaine, sa porte-parole Morgan Ortagus a condamné dans un communiqué « les actes de violence, d’intimidation ou de corruption qui ont nui aux Nigérians et sapé le processus démocratique » dans plusieurs élections locales au cours de l’année 2019. Le gouvernement américain a déclaré qu’il envisage « des restrictions de visa pour toute personne accusée de saper le processus démocratique ou d'organiser des violences liées aux élections ».



L’élection partielle qui doit se dérouler le 10 octobre prochain dans l’État d’Ondo sera également observée de près, indique le communiqué américain.