Nigeria: l'élection des gouverneurs marquée par des violences et une faible participation

Le Nigeria élisait 28 gouverneurs et plus de 900 représentants des Assemblées locales, ce samedi 18 mars. Une élection cruciale puisque le pays le plus peuplé d'Afrique est une République fédérale. Ce scrutin a été marqué par des violences dans de nombreuses zones du pays.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">