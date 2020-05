Nigeria : la surmortalité à Kano due au coronavirus, selon les autorités

Les médias locaux de Kano, le deuxième État le plus peuplé du Nigeria, avaient été les premiers à sonner l'alerte fin avril en constatant l'augmentation du nombre d'enterrements. Il aura fallu plusieurs jours d'enquête aux autorités sanitaires pour annoncer, dimanche 3 mai, la cause de cette surmortalité : le nouveau coronavirus.



"Selon les premiers résultats de l'enquête, la plupart des morts enregistrés dernièrement sont dus au coronavirus", a ainsi déclaré Nasiru Sani Gwarzo, à la tête de l'équipe médicale spécialisée Covid-19 pour Kano.



"Bien que les décès aient été attribués initialement à d'autres maladies, nous pouvons dire désormais que la cause principale de l'explosion de morts à Kano est due au coronavirus", a-t-il indiqué, sans toutefois donner de chiffres exacts.