Noël : Idrissa Seck parle enfin

Après un long silence, le leader du parti Rewmi sort enfin de son mutisme pour souhaiter un joyeux Noël à toute la communauté chrétienne d'ici et d'ailleurs. Dans une publication via sa page Facebook, Idrissa Seck prie aussi pour la paix et la stabilité du pays.



« En ces moments de prières et de réjouissance à l'occasion de Noël, j'adresse mes meilleurs voeux à tous nos compatriotes chrétiens d'ici et d'ailleurs. Que la paix et la stabilité dans la prospérité partagée accompagnent la marche de notre pays et du continent », a-t-il écrit.