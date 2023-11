Nomination de nouveaux membres de la CENA : ces irrégularités qui plombent le décret de Macky Sall

« Non mon cher Ndiaga Sylla. Vous ne pouvez pas attaquer le décret de nomination des membres de la CENA parce qu'il s'agit d'un acte administratif. Vous n'avez pas qualité et intérêt à agir. Seul l'intéressé, auquel l'acte, en l'occurrence individuel, ferait grief, a intérêt à agir et pourrait le contester par la voie de l'excès de pouvoir. On n'est pas en matière d'élection locale dont un électeur peut contester la régularité », a-t-il écrit sur X, ex Tweeter.



Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur est d'avis que les critiques de Ndiaga Sylla et compagnie n'étaient pas juridiquement recevable, en raison de leur incapacité à démontrer un intérêt direct à agir dans cette affaire. Avant de lancer une pique à M. Sylla: « l'auto-proclamation 'd'expert en droit électoral' ne donne pas le droit de dire ce qu'on veut ».

L'expert électoral, Ndiaga Sylla , a lui aussi réagi en posant la question de savoir si ce décret ne viole-t-il pas les dispositions de l'Article 7, alinéa 3 du code électorale. Qui stipule que : «Les membres de la CENA sont nommés pour un mandat de six (6) ans renouvelables par tiers tous les trois (03)».Ces 12 nouveaux membres de la Cena ont été nommés à quatre mois de la présidentielle du 25 février 2024. Ce qui pousse M. Sylla à se demander : « quand est-ce que ces 12 membres vont prêter serment et entrer en fonction pour traiter les dossiers en instance?»,Face à ces irrégularités soulevées ça et là, l'expert électoral, M. Sylla, en sa qualité d'électeur a décidé d'attaquer le décret. En ma qualité d'électeur, j'ai décidé d'attaquer le décret n*2023-2152 portant nomination des membres de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) », a-t-il écrit.Pour lui ce décret « viole le principe de la permanence de l'organe de contrôle et de supervision des élections et son corollaire, la clause de la fin et du renouvellement des mandats (art. L.4 et L.7 du code électoral). De plus, il y a un membre de la CENA nommé en 2018 et dont le mandat n'a pas expiré ».Il a, dans la même foulée, demandé à tous ceux qui veulent attaquer la décision de Macky Sall de le rejoindre : « J'invite à tous partis politiques légalement constitué, les électeurs ainsi que les membres de la CENA à se joindre à l'initiative pour le respect des principes démocratiques et l'intégralité du processus électoral ».L'ex ministre de Justice, Ismaëla Madior Fall, qualifié un jour par un média sénégalais de « tailleur de la Constitution », a vite réagi aux critiques du décret. Dans sa réponse, il a défendu vigoureusement la validité du décret de nomination des membres de la CENA rejeté ainsi les critiques et souligné le manque de légitimité des contestataires qui remettent en cause cette décision.