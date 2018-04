Non à l’usine textile des Chinois : les tailleurs du Sénégal menacent de voter contre Macky Sall

L’installation d’une unité industrielle textile à Diamniadio met en rogne les membres du Mouvement des tailleurs du Sénégal. Ces derniers, qui se sont rencontrés à Diourbel, déplorent l’octroi de cette licence à des ressortissants chinois leur faisant subir une concurrence déloyale.



«Si le Président Macky Sall ne parle pas avec les acteurs du secteur, on va initier des marches pacifiques dans tous les départements du Sénégal», a déclaré Moussa Mbow, président dudit mouvement. Ce dernier fait d’ailleurs savoir qu’ils sont prêts à aller beaucoup plus loin que des marches et des sit-in.



«Si le Président ne recule pas sur cette décision, nous allons voter contre lui». A l’en croire, ce n’est pas une menace à prendre à la légère puisque, indique-t-il, le secteur de l’artisanat auquel ils font partie représente la plus grande frange de la population active du Sénégal avec 70%.



Cette mesure est, selon lui, aussi impopulaire qu’incompréhensible car, explique-t-il, les formations des jeunes que le ministère de la Formation professionnelle avait lancées n’aura aucun impact si à côté, ces mêmes jeunes voient leurs métiers menacés par des ressortissants étrangers.