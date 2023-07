Non candidature de Macky : Comment le chef de l'Etat a réussi à verrouiller son discours

L’implication d’un éminent Professeur pour la rédaction du texte

Les coulisses de la transmission en direct du discours

Quatre personnes présentes dans la salle

Dans son adresse à la Nation, tenue avant-hier, lundi, Macky Sall a déclaré : « Je sais que cette décision surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l’admiration, la confiance et la fidélité sincères. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du pays qui trouve de plus en plus ses marques ».En effet, cette décision surprise, annoncée par le chef de l’Etat, est le résultat d’un processus qu’il a lui-même, et seul, enclenché et encadré jusqu’à son terme. D’après L’Observateur, les premières personnes informées par le Président Macky Sall sont du cercle religieux dont le Khalife général des Mourides avec qui il a échangé sur le sujet lors de sa visite nocturne du 5 juin 2023 à Touba.Une audience au cours de laquelle le Président a informé Serigne Mountakha Mbacké sur « de grandes décisions qu’il devait prendre », renseignent des sources du journal.Outre le Khalife des mourides, l’information a été aussi portée, dans le secret de discussions fermées, à une poignée de chefs religieux très proches du Président. Seulement, souligne le canard, jusque-là, le Président évite d’évoquer le sujet avec ses cercles politiques.Dans la soirée du 14 juin, révèle le journal, le chef de l’Etat a fait la confidence à un « grand-frère » établi en France et ayant des « racines sénégalaises ».Pour éviter toute fuite, le chef de l’Etat a écarté ses collaborateurs. Il a aussi mis en écart l’équipe traditionnelle chargée de la rédaction de ses discours. Ainsi, Macky Sall s’est appuyé sur la disponibilité d’un éminent Professeur pour saisir son texte.Mieux, confie la même source, le chef de l’Etat s’est démarqué de ses mails habituels pour la transmission de son document. Un exercice réussi jusqu’au bouclage du texte, avant-hier.Quelques jours avant la prononciation de l’adresse à la Nation, le chef de l’Etat avait informé le Directeur général de la Radiodiffusion télévision du Sénégal (Rts) de sa volonté de faire son adresse à la Nation au Palais.« C’était sérieux car c’est la première fois que le chef de l’Etat décide de parler, de faire une déclaration solennelle en direct. Un choix dicté par la volonté d’éviter que son message soit parasité », souffle-t-on à l’Observateur.Mieux, ajoute l’informateur, « C’est lui-même qui a fixé l’heure de son maquillage et ordonné que la climatisation de la salle soit éteinte après 2 minutes de lecture ». D’où les gouttelettes de sueur qui s’échappaient de temps à autre de son front et qu’il a essuyées à deux reprises.Seules quatre personnes étaient présentes au moment de la prononciation du discours. Il s’agit du Général Meïssa Sellé Ndiaye, le Secrétaire général de la Présidence de la République Oumar Samba Kâ, le ministre en charge de la Communication de la présidence Yoro Dia et le Directeur général de la Rts, Racine Talla. Mais personne d’entre elles n’a vu le texte ou eu connaissance de son contenu avant sa lecture.