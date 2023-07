Non candidature de Macky: des ministres et DG dans le désarroi

Selon les radars du journal Le Témoin, lundi l’adresse du Président Macky Sall a beaucoup surpris ses partisans notamment certains de ses ministres et de ses directeurs généraux. D’aucuns d’entre ces derniers n’ont pas pu diner lundi soir, d’autres sont allés au lit sans manger et tandis que d’autres ont versé des larmes. En tout même mardi matin, certains de ses ministres et directeurs généraux n’ont pas eu assez de courage pour aller au bureau.



Il est vrai que le samedi plus de 400 mairesse sont déplacés de tous les coins et recoins du pays pour venir porter et prêcher la bonne parole à l’endroit du président Macky Sall pour qu’il se représente à nouveau en 2024. Vous connaissez la suite.



En tout cas ces émotions sont peut-être dictées pour certains par un avenir incertain dans 7 mois. C’est le temps de se remobiliser autour du futur candidat de la coalition présidentielle pour se battre et de gagner pour rester au pouvoir.