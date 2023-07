Non-candidature de Macky : un DG a pleuré à chaudes larmes

Les réactions ont afflué après l’annonce de Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. La décision a été majoritairement saluée au Sénégal et à l’étranger. Parmi beaucoup de partisans du chef de l’État, l’émotion était vive. C’était le cas de Maodo Malick Mbaye.



Selon L’Observateur, au bout du fil, le directeur général de l’Agence nationale de la Maison de l’outil (Anamo) a craqué et a pleuré à chaudes larmes avant de livrer sa réaction.



Après avoir repris ses esprits, il se confie avoir été submergé par l’émotion avec «la décision de Macky Sall qui le grandit et qui anoblit davantage la pratique politique».