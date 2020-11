Non reconduit, Boun Abdallah Dionne a été mis à l’écart pour des "raisons de santé"

A la surprise générale, l’ancien Premier ministre et secrétaire général de la présidence Mahammad Boun Abdallah Dionne n’a pas été reconduit dans le nouveau gouvernement de Macky Sall. Une mise à l’écart qui a créé des rumeurs selon lesquelles les relations entre Macky Sall et son fidèle compagnon sont tendues du fait que Boun aurait des ambitions présidentielles. Mais, dans sa livraison de ce mardi a évoqué des raisons de santé.



« Le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne n’a parlé avec personne, même nous ses plus proches collaborateurs, nous ne savions pas qu’il n’allait pas être reconduits », a confié un de ses proches collaborateurs à L’Observateur.



Il poursuit : « Il est chez lui et reste à la disposition du chef de l’Etat. Lui et le président sont très proches et ce sont des amis de longue date. Donc ce ne sont pas les affaires qui les lient. Depuis l’annonce du nouveau gouvernement, je vois et j’entends toute sorte de commentaires. Mais, il n y a aucun brouille entre les deux ».



Selon certains membres du Cabinet du président, proches des deux hommes, la mise à l’écart de l’ancien Premier ministre est une volonté partagée du chef de l’Etat de le manager, en raison d’une santé jugée « fragile ».



« Mahammad est un homme de défi qui a la culture du travail, mais sa forme et son état actuel font qu’il a du mal à supporter la charge du travail, comme dans le passé », confie une source à nos confrères.