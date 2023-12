Non-respect du protocole d’accord: l’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire menace d’aller en grève

L’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire (agriculture, de la pêche et de l'élevage) demande l’application des protocoles d’accord signé avec le gouvernement notamment sur la mise en place du fonds commun du secteur primaire. Ils dénoncent l’attitude du directeur de la fonction publique et menacent d’aller en grève.



« Cet éventuel mouvement d'humeur sera endossé sur l'unique responsabilité du directeur de la fonction publique. En effet, Monsieur Cissé, Président de la commission technique, chargé de la mise en place du fonds commun du secteur primaire, fait outre de ses prérogatives. Nous ne pouvons pas comprendre que depuis la signature du protocole d'accord, le 1er Décembre 2022 avec le gouvernement du Sénégal pour mettre en place le fonds commun du secteur primaire dans les six (6) mois qui suivent la signature du protocole n'est toujours pas concrétisé », lit-on dans un communiqué.



D’après les syndicalistes, le comportement du directeur de la fonction publique laisse à désirer. Surtout qu'il a une posture qui ne rend pas les choses faciles.



« Ce qui rend difficile la poursuite des travaux. Le Ministère des finances qui est la pièce maîtresse de la concrétisation de ces fonds a apporté tout le nécessaire pour sa mise en œuvre. Mais malheureusement, nous sommes à chaque fois retardés par le Directeur de la fonction publique qui refuse systématiquement de faire son travail de façon responsable. Nous ne pouvons plus accepter cet état de fait », déplore l'intersyndicale.



Toutefois, les syndicalistes interpellent les ministres de la fonction publique, des Finances, du Travail, la présidente du dialogue social. Ils demandent au directeur de convoquer sans délai une réunion de la commission.



« Nous donnons un ultimatum d'une semaine aux autorités ministérielles pour le règlement de ce problème. Sinon nous serons obligés de dérouler un plan d'action qu'on partagera avec la presse dans les prochains jours », averti l'Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire.