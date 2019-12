Noo Lank en conférence de presse à 9 heures

Le Collectif Noo Lank va faire face à la presse ce vendredi matin à 9 heures. C’est pour définir la conduite à tenir suite à l’interdiction de leur marche pacifique prévue aujourd’hui à la Place de l’Indépendance.



Pour rappel, le préfet de Dakar a interdit la marche du collectif Noo Lank pour la libération de Guy Marius Sagana, Docteur Babacar Diop et Cie et contre la hausse du prix de l’électricité.

Alioune Badara Samb précise que la même plateforme a déposé deux (2) demandes d'autorisation sur deux itinéraires différents, une réelle menace à l’ordre public. Il prévient que toutes les dispositions seront prises pour assurer la circulation des personnes et des biens.