Nouveau gouvernement en Guinée : Le Premier ministre nomme 25 membres dont 7 femmes

La guerre totale est-elle inévitable en Ethiopie ? 9 groupes rebelles ont annoncé la création d'une alliance contre le Premier Ministre Abiy Ahmed. Ils promettent dans un front uni avec à leur tête les rebelles du TPLF de marcher sur la capitale Addis Abeba.



Le manque de carburant devient très récurrent et préoccupe les burundais et en particulier les transporteurs. Plusieurs stations-services sont à sec et les files d'attente s'allongent...Certains transporteurs, vivant au jour le jour sont désemparés et peinent à trouver le moyen de nourrir leur famille.



5 ans après l'annonce par Emmanuel Macron de la restitution du patrimoine africain pillé pendant la colonisation, la première étape aura lieu la semaine prochaine au Bénin.



Les 26 œuvres du trésor d'Abomey sont attendus mercredi prochain. A quelques jours de ce retour, nous nous sommes rendus au palais des rois d'Abomey, sur les lieux où se sont déroulés les pillages.



L'un des géants de la musique africaine et sénégalaise en particulier était présent sur notre plateau. Il nous revient après 8 ans d'absence avec un nouvel album dénommé « Climat » où dans lequel il chante sur toutes ses préoccupations en tant qu'artiste : Omar Pène...