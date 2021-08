Nouveau signe de réchauffement entre le Rwanda et le Burundi

Les rencontres et gestes d'apaisement se succèdent à tous les niveaux depuis la réunion, en octobre 2020, des ministres des Affaires étrangères des deux pays au poste frontière de Nemba : contacts entre les deux armées, déplacement du premier ministre rwandais pour la fête de l'indépendance burundaise et puis surtout, échange de prisonniers.



Initiatives contre les rebelles des deux pays

Vendredi 30 juillet, Kigali a transféré à Gitega 19 combattants burundais identifiés comme des Red Tabara arrêtés au Rwanda fin 2019 et accusés d'avoir perpétré des attaques contre des civils au Burundi. Cette initiative a été saluée par le président Evariste Ndayishimiye. De son côté, l'armée burundaise a conduit des opérations contre la rébellion rwandaise FLN.



Ce week-end, ce sont les gouverneurs des deux provinces frontalières, celle du Sud au Rwanda et celle de Kayanza au Burundi qui se sont vus : « Il serait maintenant dans la logique des choses que les deux présidents se rencontrent dans les prochains mois » souffle une source diplomatique.