Nuit du Bâtiment : Royal BTP, l’entreprise de l’opérateur économique malien Ibrahima Karagnara, classée meilleure au Sénégal

C’est une excellente nouvelle pour le Mali et pour l’opérateur économique malien Ibrahima Karagnara. Son entreprise ROYAL BTP a remporté la Truelle d’Or lors de la Nuit du Bâtiment, un grand rendez-vous ouest-africain tenu à Dakar, au Sénégal . L’heureux évènement s’est tenu à l’hôtel King Fahd de Palace le samedi 08 novembre 2025 en présence des autorités sénégalaises, des ambassadeurs de la Cote d’Ivoire, Mali, Gabon et Niger et sans oublier le représentant de la commission de l’UEMOA .



La Nuit du Bâtiment est un événement majeur qui célèbre les professionnels du secteur de la construction, de l’immobilier et des travaux publics. Véritable vitrine du savoir-faire, de l’innovation et de l’excellence, elle met en lumière les acteurs qui contribuent au développement des infrastructures en Afrique de l’Ouest.



Après trois jours du Forum de l’Innovation et de l’Investissement dans le Secteur du Bâtiment (FIISEC), cette soirée de gala est venue couronner les meilleures entreprises du domaine. À l’issue des délibérations, ROYAL BTP, propriété de l’opérateur économique malien Ibrahima Karagnara President, Directeur général du groupe Bama , a été désignée meilleure entreprise de l’année 2025 dans le secteur du bâtiment, décrochant ainsi la Truelle d’Or sénégalaise du Bâtiment, dans une ambiance conviviale et festive. D’autres distinctions ont également été remises au cours de la soirée. Parmi elles, le Prix de l’Ouvrier de l’année, attribué à M. Marcelin Ndour, et le Prix du meilleur projet jeune, dont la lauréate a bénéficié d’une enveloppe d’un million de francs CFA.



Des prix spéciaux ont aussi été décernés à plusieurs entreprises méritantes, notamment Bati LUX, FHS et SECCO, en reconnaissance de leur contribution au développement du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Pour la circonstance, le trophée a été remis à Modibo Karagnara, directeur de ROYAL BTP, par le représentant du Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement du Territoire du Sénégal.



« C’est un grand sentiment de fierté que nous ressentons aujourd’hui en recevant ce trophée au Sénégal. Nous sommes très heureux que notre entreprise honore le Mali à travers cette distinction. Nous dédions ce prix à tous les acteurs du bâtiment, au Sénégal comme au Mali. Nous remercions les autorités sénégalaises pour la confiance placée en nous et pour leur esprit panafricain », a déclaré Modibo Karagnara à la réception du prix.



Dans le même esprit, Amadou Sékou Nimaga, coordinateur des projets de construction de l’entreprise ROYAL BTP, a salué l’initiative : « Au nom du Groupe BAMA et de ROYAL BTP, je félicite les organisateurs pour cette belle initiative qui valorise les talents et les innovations des entreprises africaines. »



Pour sa part, Mamadou Moustapha Diallo, membre du comité d’organisation, a souligné que « tout le mérite revient aux entreprises du BTP, en particulier à ROYAL BTP, pour leurs efforts et leur contribution au développement de l’Afrique ».

Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition de cette célébration de l’excellence et du génie africain dans le secteur du bâtiment.