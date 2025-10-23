Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

OM : la presse française détruit Emerson

Expulsé en fin de première période alors que l’OM menait au score, le latéral italo-brésilien a plombé les siens. Et si les Phocéens ont attaqué l’arbitre, les médias français n’ont pas manqué de critiquer la simulation grotesque du champion d’Europe 2021.




Footmercato

Jeudi 23 Octobre 2025 - 10:59


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter