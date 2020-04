OMS : Moussa Faki Mahamat condamne la décision de Trump

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné sur Twitter la décision du président américain de couper les financements de l'Organisation mondiale de la Santé.



Les Etats-Unis sont le plus grand contributeur de l'OMS, fournissant plus de 400 millions de dollars chaque année, près de 15% du budget total.



Donald Trump a soutenu mardi que l'Oms a échoué dans sa riposte contre le coronavirus.



Il a accusé l'OMS d'avoir commis des erreurs fatales et d'avoir fait confiance à la Chine.



"J'ordonne à mon administration d'interrompre le financement pendant qu'une étude est menée pour évaluer le rôle de l'Organisation mondiale de la santé dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus", a déclaré M. Trump aux journalistes mardi.



Un communiqué de la Maison Blanche, a déclaré mercredi que l'agence avait "laissé tomber" le peuple américain.



Sa décision a été largement critiquée.



Une mauvaise nouvelle pour l'Afrique



Anne Mawathe, rédactrice en chef santé de BBC Africa, déclare que la décision aura un impact dévastatrice en Afrique où l'OMS a joué un rôle important pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le Sida.



"L'OMS aide souvent à combler les gaps du manqué d'infrastructure sanitaire, payant pour les besoins essentiels", a-t-elle déclaré.



Elle joue aussi un rôle important de coordination de la riposte contre le Covid-19 sur le continent.