ONU : le Président Bassirou Diomaye Faye plaide pour une démocratie « équilibrée et résiliente »

En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a pris part, mercredi 24 septembre 2025 à New York, à la rencontre de haut niveau de l’initiative « En défense de la démocratie : combattre l’extrémisme ». Aux côtés des chefs d’État du Chili, du Brésil, de l’Uruguay, de l’Albanie, de la Colombie et du chef du gouvernement espagnol, le président sénégalais a livré une intervention centrée sur la préservation et le renforcement de l’idéal démocratique.
« La démocratie est un idéal vivant, qui ne peut se maintenir que par un équilibre constant entre liberté, responsabilité et respect de l’ordre républicain », a-t-il rappelé en ouverture de son allocution.
Dans son discours, le Président Faye a identifié trois axes prioritaires pour consolider les systèmes démocratiques. « Le premier est de renforcer la confiance entre les peuples et leurs dirigeants en garantissant des institutions indépendantes et justes. Le deuxième consiste à défendre le multilatéralisme, face aux logiques de puissance et aux interventions unilatérales qui fragilisent l’ordre international. Enfin, il a insisté sur la nécessité de combattre l’extrémisme violent, non seulement par des réponses sécuritaires mais aussi par l’éducation et la culture, afin de déconstruire les idéologies de haine. »
Il a conclu en réaffirmant que le dialogue, l’équité et la justice sociale constituent les fondements essentiels pour préserver la démocratie et bâtir un monde plus stable et plus solidaire.
