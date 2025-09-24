ONU : le Président Bassirou Diomaye Faye plaide pour une démocratie « équilibrée et résiliente »

En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a pris part, mercredi 24 septembre 2025 à New York, à la rencontre de haut niveau de l’initiative « En défense de la démocratie : combattre l’extrémisme ». Aux côtés des chefs d’État du Chili, du Brésil, de l’Uruguay, de l’Albanie, de la Colombie et du chef du gouvernement espagnol, le président sénégalais a livré une intervention centrée sur la préservation et le renforcement de l’idéal démocratique.« La démocratie est un idéal vivant, qui ne peut se maintenir que par un équilibre constant entre liberté, responsabilité et respect de l’ordre républicain », a-t-il rappelé en ouverture de son allocution.Dans son discours, le Président Faye a identifié trois axes prioritaires pour consolider les systèmes démocratiques. « Le premier est de renforcer la confiance entre les peuples et leurs dirigeants en garantissant des institutions indépendantes et justes. Le deuxième consiste à défendre le multilatéralisme, face aux logiques de puissance et aux interventions unilatérales qui fragilisent l’ordre international. Enfin, il a insisté sur la nécessité de combattre l’extrémisme violent, non seulement par des réponses sécuritaires mais aussi par l’éducation et la culture, afin de déconstruire les idéologies de haine. »Il a conclu en réaffirmant que le dialogue, l’équité et la justice sociale constituent les fondements essentiels pour préserver la démocratie et bâtir un monde plus stable et plus solidaire.