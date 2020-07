Officiel ! Karim Benzama élu meilleur joueur du mois de juin en Liga

Karim Benzema reçoit le prix du meilleur joueur de LaLiga Santander en juin après s'être démarqué en un mois au cours duquel le Real Madrid a compté ses matchs en LaLiga Santander par victoires et a réussi à devenir le leader de la compétition.Benzema est l'un des acteurs clés de Zinedine Zidane depuis le retour de la pause par COVID-19. Le Real Madrid a remporté tous ses matchs en juin, faisant partie des équipes les plus en forme. Et, sans aucun doute, l'attaquant français a été l'un des principaux architectes de ce bon moment. Deux buts contre un Valence compliqué et un autre contre la Real Sociedad, deux équipes qui se battent pour les premières places. De plus, son assistance spectaculaire à Casemiro contre l'Espanyol a été la clé de la victoire 0-1 contre les Catalans.