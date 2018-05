Officiel !!! Mohamed Salah élu joueur de la saison de Premier League

Après avoir été plébiscité par ses collègues joueurs du championnat et ensuite par les journalistes anglais, l'Egyptien Mohamed Salah a été élu ce dimanche joueur de la saison de Premier League par la Ligue anglaise.

L'attaquant de Liverpool fait une saison extraordinaire et va certainement terminer meilleur buteur de la Premier League.



Pour couronner sa belle saison et espérer même remporter le ballon d'or européen, Salah doit remporter avec Liverpool la finale de Ligue des champions le 26 mai prochain à Kiev.