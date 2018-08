Officiel : Lucas Digne fil à Everton

C'est fait ! Lucas Digne quitte le FC Barcelone et rejoint Everton contre un montant estimé entre 15 et 25 millions d'euros. Deux saisons après son arrivée en Catalogne, Lucas Digne refait déjà ses valises et s’envole cette fois pour la Premier League. Effectivement, le latéral français de 25 ans va rejoindre Everton, après que les Toffees aient officialisé son transfert : « Les Blues signent Lucas Digne en provenance de Barcelone ». De son coté le joueur déclare « Je veux montrer mon meilleur football ici et découvrir le meilleur championnat du monde. Tout le monde aime la Premier League ».