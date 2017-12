Officiel : Pape Kouly Diop s'engage avec Eibar jusqu'en 2019

Libre de tout contrat, il constitue le deuxième renfort du club cet hiver. Pape Kouly Diop a résilié son contrat avec l'Espanyol Barcelone, après deux saisons et demie avec le club catalan.

Il a passé sa visite médicale avec Eibar et s'engage avec le club jusqu'en 2019. Pape Kouly a joué 58 matches avec l'Espanyol Barcelone et a inscrit trois (3) buts.