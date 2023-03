Officiel: Tottenham se sépare d’Antonio Conte

Tottenham et l’entraîneur Antonio Conte se sont séparés après 16 mois de collaboration.. Le limogeage de l'Italien intervient plus d'une semaine après ses déclarations en conférence de presse après le match nul 3-3 à Southampton.



Menant 3-1 à 16 minutes de la fin, les Spurs ont perdu une avance de deux buts et cela a mis en colère le technicien italien de 53 ans de se défouler devant les médias. Au milieu de nombreuses spéculations entourant son avenir il y a les mauvais résultats..



Selon des informations relayées par les médias britanniques, Nagelsmann, fraîchement viré du Bayern Munich serait approché par Tottenham pour prendre les rênes du club anglais.