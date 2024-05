Offre ou cession de drogue : Pape Abdou Faye condamné à 3 mois de prison ferme, ses amis écopent 7 jours fermes

En compagnie de ses amis, Pape Abdou Faye, élève en classe de 1ère S1 au lycée Maurice Delafosse, a été arrêté à l'île de Ngor en train de fumer du chanvre indien lors de l'anniversaire de son ami, Abdoulaye Solimah.



Les susnommés et deux autres ont été jugés hier, mardi, 28 mai devant le tribunal des flagrants délits de Dakar et condamnés à des peines de prison ferme pour détention de drogue en vue de l'usage, rapporte Libération dans son édition de ce mercredi.



En effet, selon le journal, Abdoulaye Solimah, pour fêter son anniversaire, a invité trois de ses amis sur l'île de Ngor pour fumer du chanvre indien. Mais ils n'ont pas pu profiter de cette fête d'anniversaire puisqu'ils ont été interpellés le 21 mai 2024 suite à une dénonciation.



Pour rappel, les éléments de la brigade de Ngor ont trouvé sur place 28 cornets de chanvre indien. Abdoulaye Solimah, interrogé, dira aux enquêteurs qu'il n'est pas un trafiquant de drogue comme ils le pensent. Il a seulement reconnu avoir acheté cette drogue pour la consommer avec ses invités. Élève en classe de Première S1 au lycée Maurice Delafosse, son ami Pape Abdou Faye a avoué que c'était la première fois qu'il fumait du chanvre indien lors de cet anniversaire. Babacar Tall et Gérard Antoine Kamara ont, pour leur part, botté en touche.



Inculpés pour des faits d'offre ou cession de drogue, ils ont été jugés hier, mardi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Pour ce qui est de ses amis, le parquet s'est rapporté à la sagesse du tribunal. Tout comme le ministère public, les avocats de la défense ont plaidé la disqualification des faits.



Au final, le tribunal, après avoir maintenu la disqualification des faits pour tous, a condamné Abdoulaye Solimah à 3 mois de prison ferme. Ses amis ont écopé de 7 jours fermes.