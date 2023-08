Olympique de Marseille : en difficulté, Marcelino prend la défense de Iliman Ndiaye

Toujours en période d’adaptation après son transfert durant l’intersaison, Iliman Ndiaye tente de trouver ses marques dans le schéma de jeu mis en place par Marcelino. Pour l’instant, le Sénégalais n’est pas parvenu à se mettre en valeur après 5 matchs. Le milieu offensif peine pour le moment à s’imposer sur les terrains de Ligue 1. Mais son coach a eu des mots qui devraient le rassurer.





« Mon idée sur lui est plus positive que la vôtre. J'ai le sentiment que c'est un joueur qui arrive, c'est sa première expérience dans un grand club, avec des attentes élevées. Il veut répondre à toutes ces attentes, mais c'est très difficile. C'est la réalité, pour un jeune joueur en plein changement. Je ne peux pas lui exiger d'être au top tout de suite, ce serait injuste », a dit Marcelino en conférence de presse d’avant match.



« Il lui faut de la patience, celle des supporters et des journalistes aussi, et qu'on lui permettre de profiter. Quand il prendra du plaisir sur le terrain, on verra le meilleur Ndiaye sur le terrain. Le staff doit faire en sorte de trouver le bon chemin. On doit être exigeants, bien sûr, mais sans anxiété. On sait très bien que c'est très difficile pour un joueur de 22-23 ans », a expliqué le coach de l’Olympique de Marseille.



Invaincu après trois matchs en Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplace ce vendredi à Nantes en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1.