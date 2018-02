Omar Faye-pénurie d’eau : «Le pays est hydrauliquement Macky»

Le chef de file de Leral Askan Wi est outré par la pénurie d’eau qui sévit actuellement à Dakar et ses environs. Pour Omar Faye, cette situation est due à l’incurie de la Sénégalaise des eaux (SDE) qui ne parvient pas à satisfaire les besoins des Sénégalais à l’image du chef de l’Etat Macky Sall. Ce qui le pousse à dire que le «pays est hydrauliquement Macky».



«Le pays est hydrauliquement Macky. Voilà presque deux semaines qu’une bonne partie des Sénégalais est privée d’eau. Et tout ça, c’est la faute à la SDE qui est incapable d’assurer la continuité d’un service public de l’eau. Non seulement il y un problème de quantité, mais aussi de qualité. Et ça, c’est un risque majeur pour le pays», a-t-il déclaré dans les colonnes de Vox Populi. Et de poursuivre : «Il y a une nouvelle maladie qui menace le pays, c’est la maladie de la déshydratation».



Mais, fustige-t-il, les Français qui contrôlent pratiquement ladite société, «font ce qu’ils veulent» au Sénégal. Et, «non seulement la société produit une mauvaise eau, mais pire, elle est incapable de donner l’eau aux Sénégalais qui souffrent le martyr. Malgré les factures qui sont excessivement chères».



Avant d’appeler les Sénégalais, «si l’Etat ne fait rien » à porter plainte contre la SD.