Opta donne 0,19% de chance au Sénégal de remporter le Mondial

La structure anglaise spécialisée dans les données et statistiques Sports, Opta, a publié une classement des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2022, selon le pourcentage de chance de chacune d'entre elles de remporter le trophée qui sera mis en jeu au Qatar entre novembre et décembre prochains.



Dans ce classement, le Sénégal est crédité de 0,19% de chance de remporter le Mondial 2022. Les « Lions » sont devant tous les autres représentants du continent africain. Le Ghana (0,02% de chance), le Maroc (0,01% de chance), la Tunisie (0,01% de chance) et le Cameroun (0,00% de chance).



La France, championne d monde en titre, est en tête du classement avec 17,93% de chances de remporter le trophée. Elle est suivie du Brésil (15,73% de chances) et de l'Espagne (11,53% de chances).



Le classement Opta