Organisation du forum de l'eau à Dakar : Barth et Macky à coûteaux tirés, le maire de la ville boycotte l'événement

Le Sénégal va accueillir le 9e Forum mondial de l'Eau du 21 au 26 mars 2022 sous le thème "Sécurité de l'eau pour la paix et le développement". Un Forum dont l'organisation a été décrochée par la Ville de Dakar qui avait soumis un dossier de candidature au même titre que des milliers d'autres villes. Et à ce titre, cette dernière devait être co-organisatrice de cette grand-messe mondiale sur l'Eau qui verra la participation de beaucoup de chefs d'Etat.



D'ailleurs, dans le cadre de la : préparation du Forum, des protocoles de partenariat ont été signés entre le Secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de l'Eau, créé par l'Etat du Sénégal, et la Ville de Dakar, d'une part, et d'autre part, avec les faitières que sont l'UAEL1 et l'AMS2, dans l'objectif de fixer les orientations, les activités et les modalités de leur implication dans le processus préparatoire de l'événement.



Mais, d'après des sources proches de la mairie de la Ville de Dakar, le maire Barthélemy Toye Dias s'est braqué et a décidé de surseoir à sa participation à ce Forum. Il va adopter la politique de la chaise vide.



Selon nos interlocuteurs, le fils de Jean-Paul Dias le ne peut concevoir que l'on veuille écarter la Ville de Dakar de l'organisation et du déroulement de l'événement, alors que cette dernière est à l'origine du choix de la capitale pour abriter le Forum "De co-organisatrice, la Ville de Dakar est subitement devenue une invitée.



En effet, le maire a reçu un carton d'invitation. Comment peut-on nous inviter à notre propre manifestation ? C'est de la politique politicienne et de la provocation. C'est tout simplement inadmissible, d'autant plus qu'il a été décidé de priver le maire de la Ville de Dakar de parole", confient nos sources.



Barthélemy Toye Dias va-t-il s'en arrêter là dans ce qu'il est convenu d'appeler le premier clash entre lui et le président de la République, Macky Sall ?



A en croire nos interlocuteurs, le premier magistrat de Dakar ne compte pas se laisser faire. La Ville de Dakar compte même tenir son propre Forum le même jour. Un thème est même avancé : "L'Eau à Dakar, Dakar dans les eaux".



Le protocole de partenariat entre la Ville de Dakar et le Secrétariat exécutif du 9e

Forum mondial de l'Eau a été signé le 08 septembre 2021, lors d'une cérémonie au sein de l'Hôtel de ville de Dakar. C'est dire que la Ville de Dakar devait jouer un rôle majeur dans la tenue dudit Forum, en participant notamment aux débats, à la mise en place de la logistique et en faisant la promotion de l'évènement au sein des acteurs communautaires de base, mais aussi dans le milieu des organisations internationales auxquelles la Ville de Dakar est affiliée.



Il était également retenu que la Ville de Dakar mette en œuvre un programme culturel durant la période du Forum avec des visites de sites culturels et historiques, entre autres activités. Le maire de la Ville, toujours dans le cadre du partenariat précité, devait prononcer l'allocution d'ouverture pour souhaiter la bienvenue aux invités. Il devait aussi ouvrir la 9e journée des collectivités territoriales prévue le 23 mars.



