Orientation des nouveaux bacheliers à Ziguinchor : la Saes tire sur Cheikh Oumar Hann

La section Saes (Syndicat autonome des enseignants du supérieur) de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UAZ) tire à boulet rouge sur le ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann. Ces membres, qui ont fait face à la presse ce lundi matin, dénoncent le non-respect des engagements pris par l’Etat du Sénégal après l’orientation des nouveaux bacheliers.



« Ce ras-le-bol des Wax Waxet (se dédire) du ministre qui a fini par dégoûté la coordination Saes UAZ. Le constat est là, ce ministre fait preuve de beaucoup de tâtonnements qui ne font qu’alimenter la cacophonie dans les universités », campe le Saes de Ziguinchor.



Son coordonnateur, Douada Niang Diatta de pester : « A force d’engagements non-tenus ou de volte-face de dernière minute, le Mesri (Ministre de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation) a fini par perdre auprès de ses partenaires sociaux le peu de crédibilité qui lui reste ».



Malgré son engagement, « la Coordination UAZ a trouvé des solutions face à cet imbroglio. Elle alerte l’opinion nationale et internationale sur l’incompétence du mesri».



Le Saes décline toute responsabilité de perturbations inévitables à venir et « qui vont inéluctablement plomber le bon fonctionnement des enseignements à L’Université Assane Seck de Ziguinchor ».