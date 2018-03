Où en est le couple Macky-Sénégal après 6 ans d'union...

Le 25 mars 2012, Wade est contraint de se plier à la volonté des urnes. Les Sénégalais décident de changer de cap et choisissent Macky pour incarner la deuxième alternance de leur histoire politique. Il s'installe avec ses airs de "justicier républicain", proclame la fin de l'impunité, promet une reddition des comptes et annonce l'ère de la gouvernance sobre et vertueuse.Dès la première année de son mandat, Macky emballe tout le Sénégal dans une traque des biens mal acquis. L'arrogance des nouveaux riches issus du régime de Wade aidant, l'arrestation de l'ancien ministre d'Etat Karim Wade et de certains de ses collaborateurs, jadis "intouchables", en avril 2013, fait renaître dans le coeur des Sénégalais un sentiment de "justice pour tous". Mais après trois ans de feuilleton judiciaire très controversé, la ferveur des sorties spectaculaires du procureur de la République d'alors, près la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei), Antoine Félix Diome, se transforment en une immense déception, au sein de l'opinion, qui s'est sentie bernée après la grâce et "l'exil nocturne" de Wade-fils, dans des circonstances qui demeurent toujours opaques.En six années de magistère, le, qui vise à contribuer à l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services sociaux de base à travers la mise en place d'infrastructures socio-économiques et lesont sans doute les points qui ont le plus captivé l'assentiment des Sénégalais... jusqu'à recueillir l'approbation de l'un des plus grands pourfendeurs, en la personne de Ousmane Sonko Il y a également l'instauration duvisant à mettre fin aux injustices sociales, en octroyant à plus de 300 000 familles défavorisées, une somme de 100 000 Fcfa/an. Cela est basé sur des critères de revenus, d’inscription et d’assiduité à l’école des enfants, afin de combattre les injustices sociales et les inégalités pour une meilleure répartition des richesses nationales.Lafait également partie des programmes initiés par le Président Macky Sall et qui ont séduit la plupart Sénégalais. Elle offre aux personnes les plus démunies, la possibilité de bénéficier d'une couverture du risque maladie... Même si la réalisation dudit programme a accouché de plusieurs difficultés. L'Etat traîne une lourde dette dans les structures de santé des différentes régions du pays, qui à ce rythme vont suffoquer.. Les Sénégalais ont rompu avec les coupures intempestives d'électricité. Il a le mérite d'avoir fait de la Société nationale d'électricité (Senelec) un modèle de réussite;