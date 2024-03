Ourossogui : Bassirou Diomaye Faye fustige les propos de Moussa Bocar Thiam sur les ethnies

Ourossogui, le fief du ministre Moussa Bocar Thiam a dit oui à son rival Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier s’est rendu dans ledit département pour le dixième jour de sa campagne. Sur place, une foule importante accueillit le convoi.



Bassirou Diomaye qui a fait une déclaration à fustiger les propos de Moussa Bocar Thiam sur les ethnies. À l’en croire, celui-ci est « irresponsable et dangereux pour la paix sociale. »



Ce que Aminata Touré a appuyé en disant que le bâtonnier doit convoquer Moussa Bocar Thiam. « Il doit être convoqué pour le non respect de la constitution. Un avocat ne peut pas se permettre de tenir des propos qu’il a tenu, car ils sont extrêmement graves. Il faudra le sanctionner, il faudra lui donner une leçon. Comment un avocat peut se permettre de stigmatiser des citoyens, nous demandons à ce que le bâtonnier le convoque pour qu’il réponde de ses propos dangereux », a prôné Mme Touré.



L’étape Ourossogui était un peu sensible à cause de la forte présence des militants de l’APR. Les gardes de la sécurité sont partis en éclaireurs pour baliser la route. Tout s’est bien déroulée sauf au retour, lorsque la caravane reprenait la route des petits groupes qui attendaient sur le bord de la route scandant le nom de Amadou Ba. Aucun incident n’a été noté.



Au moment où ces lignes sont écrites, la caravane de la Coalition Diomaye Président se dirige à Thiés au lieu de Matam.