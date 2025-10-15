Ousmane Sonko : “Le Sénégal doit s’appuyer sur ses propres forces pour financer sa transformation”

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté, lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2025, une nouvelle doctrine de financement des politiques publiques axée sur la souveraineté financière et la mobilisation des ressources internes.





Le chef du gouvernement a salué la mobilisation exceptionnelle de 450 milliards de francs CFA à travers l’Appel public à l’épargne (APE), soit 150 milliards de plus que l’objectif initial. « Cette performance démontre la confiance restaurée des Sénégalais, y compris de la diaspora, ainsi que des investisseurs de la sous-région, dans la vision économique du Gouvernement », a déclaré le Premier ministre.





Selon lui, cette réussite reflète « la rigueur dans la gestion des deniers publics et la crédibilité retrouvée de l’action de l’État ».





Ousmane Sonko a détaillé les axes prioritaires retenus pour le budget 2026, notamment « le renforcement des synergies entre l’APE et les instruments financiers existants, la hiérarchisation des projets structurants éligibles à un financement endogène et l’institutionnalisation de l’APE comme mécanisme régulier de financement interne des projets à fort impact économique et social. »





Le Premier ministre a également insisté sur la refondation de la gouvernance de l’investissement public, afin de protéger les projets stratégiques « contre les lenteurs et suspensions liées aux financements extérieurs ».





Cette démarche, a-t-il expliqué, reposera sur la maturité technique et financière des projets, une exécution budgétaire disciplinée, une responsabilisation accrue des ministères, et une mobilisation massive du secteur privé.

