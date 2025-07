Ousmane Sonko annonce un plan de redressement pour le Sénégal

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé ce mardi la publication du plan de redressement national, élaboré par son équipe pour sortir le pays de la crise économique.



« Dans les jours à venir, je présenterai au Sénégalais le plan de redressement. On y travaille depuis des semaines. Nous dirons aux Sénégalais point par point comment nous allons faire pour contraindre à l’Etat pour diminuer son train de vie et quelles seront nos orientations face à nos partenaires », a déclaré Ousmane Sonko.



Dans son discours, M. Sonko a évoqué la situation économique difficile que traverse le Sénégal, qu’il attribue à la gestion de l’ancien régime. « Nous avons hérité d’un pays en ruine », a-t-il martelé, dénonçant une gouvernance passée qu’il juge irresponsable.



Le leader de Pastef affirme que la responsabilité de ceux qui ont conduit le pays à cette situation sera engagée : « Ils devront répondre devant la justice ou devant une commission d’enquête parlementaire. Ils ont hypothéqué le pays et compromis l’avenir de plusieurs générations ».